Der US-Einzelhandelsriese Walmart zieht sich nach acht Jahren von seiner Beteiligung an dem chinesischen E-Commerce-Unternehmen JD.com zurück. Walmart kündigte an, seine gesamte 5,19%ige Beteiligung an JD.com für etwa 3,6 Milliarden US-Dollar zu verkaufen. Der Rückzug erfolgt inmitten einer allgemein angespannten Stimmung auf den asiatischen Märkten, wo alle großen Indizes deutliche Verluste verzeichneten. In Hongkong verlor der Hang Seng-Index 0,9%, während JD.com fast 5% einbüßte. Der japanische Nikkei-225-Index sank um 0,4%, was auch durch die Aufwertung des Yen gegenüber dem Dollar beeinflusst wurde.

Marktentwicklung und Prognosen

Die Börsen in Tokio, Seoul, Schanghai und Sydney fielen leicht, während Investoren auf neue geldpolitische Signale der US-Notenbank warteten. In [...]

