Expansion und Marktstrategie

Polestar hat begonnen, das elektrische SUV-Coupé Polestar 4 in Europa auszuliefern, beginnend mit Kunden in Deutschland, Norwegen und Schweden. Diese Auslieferungen markieren einen wichtigen Meilenstein für die schwedische Automarke, die bereits eine wachsende Präsenz mit den Modellen Polestar 2 und Polestar 3 auf europäischen Straßen hat. Nachdem Polestar 4 bereits Ende 2023 in China erhältlich war, wird die Verfügbarkeit des Fahrzeugs in weiteren europäischen Märkten in den kommenden Wochen zügig voranschreiten. Dieser Fortschritt verdeutlicht Polestars Ambitionen, sich als führende Marke im Segment der Premium-Elektrofahrzeuge zu etablieren.

Produktion und Zukunftsperspektiven

Das Unternehmen kündigte an, dass die Fertigung des Polestar 4 ab 2025 auch in Südkorea beginnen wird, [...]

