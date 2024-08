Quartalszahlen und Ausblicke

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und verzeichnete zur Mittagszeit auf dem XETRA-Handel einen leichten Anstieg um 0,1 Prozent auf 464,80 Euro. Trotz geringer Kursbewegungen bleibt das Interesse der Investoren konstant. Der Aktienkurs erreichte am 01.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch von 473,60 Euro und notierte heute nur 1,89 Prozent darunter. Das 52-Wochen-Tief lag im September bei 351,80 Euro und somit 24,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs.

Prognosen und Analystenschätzungen

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende von 15,00 EUR ausgeschüttet, während für das laufende Jahr eine Erhöhung auf 16,23 EUR erwartet wird. Analysten setzen durchschnittlich ein Kursziel von 503,29 EUR fest. Laut aktuellen Schätzungen soll der Gewinn je Aktie für das Jahr 2024 bei 46,98 EUR liegen. Das Unternehmen veröffentlichte am 08.08.2024 Quartalszahlen, die einen Gewinn je Aktie von 12,16 EUR auswiesen, was eine erhebliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr (8,45 EUR) darstellt. Auch der Umsatz stieg im letzten Quartal um 14,28 Prozent auf 17,39 Mrd. EUR. Die Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz ist für den 07.11.2024 geplant, während Experten die Q3 2025-Bilanzpräsentation am 11.11.2025 erwarten.

