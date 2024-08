Europa arbeitet mit Hochdruck daran, seinen Markt für notleidende Kredite (NPLs) transparenter und attraktiver zu gestalten. Eine entsprechende EU-Richtlinie mündete in Deutschland in das neue Kreditzweitmarktgesetz, laut dem Kreditdienstleister nun eine Erlaubnis der Finanzaufsicht BaFin benötigen. Dabei geht es zügig voran. "Während in vielen anderen EU-Ländern mit weitaus höheren NPL-Beständen noch nicht einmal nationale Umsetzungsgesetze verabschiedet wurden, haben viele Mitglieder der BKS bereits alle Anforderungen erfüllt", sagt Jürgen Sonder, Präsident der Bundesvereinigung Kreditankauf und Servicing e.V. (BKS). Märkte für notleidende ...

