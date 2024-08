Die Siltronic-Aktie zeigte im jüngsten XETRA-Handel eine merkliche Kurssteigerung von 1,2 Prozent und erreichte einen bisherigen Tageshöchstkurs von 76,00 EUR. Bei Handelsbeginn lag der Aktienkurs bei 74,65 EUR. Das Handelsvolumen betrug zuletzt 4.821 Siltronic-Aktien. Am 09.01.2024 wurde mit 94,00 EUR das 52-Wochen-Hoch markiert, was einem derzeitigen Abstand von 19,95 Prozent entspricht. Der Tiefstkurs der letzten 52 Wochen lag am 05.08.2024 bei 68,15 EUR. Analysten gehen davon aus, dass die Siltronic-Dividende in diesem Jahr auf 0,640 EUR sinken wird, nachdem im Jahr 2023 eine Dividende von 1,20 EUR ausgeschüttet wurde.

Finanzkennzahlen und Prognosen

Siltronic präsentierte am 25.07.2024 seine Quartalszahlen für das Ende des zweiten Quartals 2024. Der Gewinn pro Aktie lag bei 0,73 EUR, verglichen mit 1,83 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz fiel um 12,98 Prozent auf 351,30 Mio. EUR. Die Finanzkennzahlen für das dritte Quartal 2024 werden am 24.10.2024 erwartet, während die Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht werden. Analysten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Gewinn von 0,725 EUR je Aktie und setzen das mittlere Kursziel auf 87,00 EUR fest.

Entwicklungen in den vergangenen zwei Tagen haben die Siltronic-Aktie stabilisiert und leichte Gewinne eingebracht, was auf eine mögliche Erholung und neue Hochpunkte hinweist. Anleger sollten wachsam bleiben und die nächsten Finanzveröffentlichungen im Auge behalten.

