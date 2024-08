Positive Quartalszahlen beflügeln Kursgewinne

Die Aktie der Nemetschek SE zeigte sich im heutigen XETRA-Handel robust und markierte ein Plus von 1 Prozent auf 91,10 EUR. Sie startete bei 90,35 EUR und erreichte im Tagesverlauf bis zu 91,15 EUR. Der erzielte Umsatz betrug 6.210 Aktien. Damit notiert das Papier 64,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 55,52 EUR, welches am 27.09.2023 erreicht wurde. Der aktuelle Kurs liegt jedoch noch immer 7,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 98,20 EUR, das am 06.06.2024 erreicht wurde. Experten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividendenausschüttung von 0,537 EUR je Aktie, nachdem im Vorjahr 0,480 EUR ausgezahlt wurden.

Wachstum stärkt den Gewinn

Nemetschek SE präsentierte am 31.07.2024 solide Zahlen für das am 30.06.2024 abgelaufene Quartal. Der Gewinn je Aktie stieg auf 0,36 EUR gegenüber 0,28 EUR im Vorjahresquartal. Zudem konnte der Umsatz um 9,72 Prozent auf 227,69 Mio. EUR gesteigert werden, nachdem im Vorjahr 207,51 Mio. EUR erwirtschaftet wurden. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn von 1,56 EUR je Aktie. Die Q3 2024-Ergebnisse werden voraussichtlich am 07.11.2024 veröffentlicht, die Q3 2025-Zahlen werden am 23.10.2025 erwartet. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 88,75 EUR, was zeigt, dass Anleger weiterhin optimistisch in die Zukunft des Unternehmens blicken.

