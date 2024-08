Umsatzanstieg und optimistische Jahresprognose

Die Aktie von CTS Eventim erlebte am Donnerstag einen kräftigen Anstieg im vorbörslichen Handel. Der Veranstaltungs- und Ticketvermarkter hat seine Prognose für das Gesamtjahr 2024 angehoben, was für erhöhten Optimismus sorgt. Im zweiten Quartal erzielte CTS Eventim einen Umsatz von knapp 794 Millionen Euro, ein Plus von über 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg um 23,3 Prozent auf 110 Millionen Euro. Diese Zahlen übertrafen die Erwartungen der Analysten und verdeutlichen das starke Wachstum des Unternehmens.

Übernahme und Ausblick

Ein zusätzlicher positiver Impuls kam durch die vollständige Konsolidierung des übernommenen britischen Ticketing-Dienstleisters See Tickets, die seit Juni wirksam ist. [...]

