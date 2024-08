Auszug aus dem Marktkommentar von Markus Blaschzok, Chefanalyst der SOLIT Gruppe Der Goldpreis erreichte am Dienstag ein neues Allzeithoch von 2.532 US-Dollar pro Feinunze, was einem Anstieg von 38 % seit dem Tiefpunkt vor 10 Monaten und einem Plus von 40 % seit Anfang letzten Jahres entspricht. Diese beeindruckende Rallye wurde zuletzt von einer Kombination aus geopolitischen Unsicherheiten und Erwartungen an eine lockerere Geldpolitik der US-Notenbank noch einmal angeheizt, während das World Gold ...

