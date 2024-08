Positive Quartalszahlen beflügeln Aktienkurs

Die Aktie von Xiaomi verzeichnet zur Stunde ein starkes Plus und liegt aktuell bei 2,21 Euro. Dank eines Kursanstiegs um 11 Cent erfreuen sich Anleger über eine Zunahme von 5,24 Prozent. Das Elektronikunternehmen Xiaomi meldete beeindruckende Gewinne im zweiten Quartal, was den Kurs in Hongkong um beeindruckende 8,3 Prozent nach oben katapultierte. Diese positiven Zahlen positionieren Xiaomi weiterhin besser als den Gesamtmarkt, insbesondere gemessen am Hang Seng Index.

Auswirkungen der US-Zinserwartungen auf den Markt

Die Erwartung sinkender US-Zinsen und die jüngsten Protokolle der US-Notenbanksitzung, die eine bevorstehende Zinssenkung signalisieren, sorgen für positive Stimmung an den asiatischen Börsen. Der Nikkei-Index in Tokio stieg um 0,7 Prozent auf 38.211 Punkte, unterstützt durch starke [...]

