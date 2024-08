In den vergangenen zwei Wochen hat der DAX eine bemerkenswerte Kursrallye hingelegt, die zu einem Anstieg von nahezu 1.500 Punkten geführt hat. Mit diesem kräftigen Sprung rücken die alten Höchststände von 18.800 Punkten in greifbare Nähe, und sämtliche zuvor genannten Widerstände wurden überrannt. Diese beeindruckende Entwicklung zeigt, dass der DAX und die Aktienmärkte sich stabiler präsentieren als erwartet wurde. Damit hat sich der Test der 200-Tage-Linie am 5. August als kurzfristig sehr gute ...

