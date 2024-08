Der chinesische Elektrofahrzeughersteller BYD plant, seine internationalen Produktionskapazitäten weiter auszubauen und hat dabei vor allem Mexiko, Deutschland und Pakistan im Blick. Während das Unternehmen in seinem Heimatmarkt bedeutende Erfolge erzielt hat, strebt BYD nach weiterem Wachstum im Ausland. In Mexiko hat das Unternehmen kürzlich Unterstützung von der Regierung erhalten, um Anreize für seine Produktionsstätten zu schaffen. Gleichzeitig plant BYD, im Jahr 2026 rund 120.000 Fahrzeuge auf dem deutschen Markt zu verkaufen. Trotz bisheriger Schwierigkeiten soll Deutschland in naher Zukunft ein bedeutender Markt für BYD werden.

Finanzielle Performance und Marktstrategie

Auch der Einstieg in den pakistanischen Markt steht auf der Agenda, wo BYD ein eigenes Werk errichten möchte, um vor Ort [...]

