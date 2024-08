Kursentwicklung und Finanzzahlen

Die Evotec-Aktie hat sich im XETRA-Handel kürzlich volatil gezeigt. Der aktuelle Kurs liegt bei 5,52 EUR, was einem Rückgang von 0,5 Prozent entspricht. Das Tageshoch wurde bei 5,58 EUR erreicht, während das Tagestief bei 5,50 EUR lag. Seit Jahresbeginn schwankt die Aktie stark und notiert derzeit 8,99 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief von 5,06 EUR, welches am 7. August 2024 erreicht wurde. Das 52-Wochen-Hoch wurde am 16. September 2023 mit 23,44 EUR verzeichnet, was eine erhebliche Volatilität unterstreicht.

Anstehende Finanzberichte und Ausblick

Evotec SE veröffentlichte am 14. August 2024 die Aktienzahlen für das zweite Quartal, mit einem deutlichen Verlust von -0,54 EUR pro Aktie, im Vergleich zu -0,15 EUR im Vorjahreszeitraum. Zudem sank der Umsatz um 24,33 Prozent auf 182,12 Mio. [...]

