Die fetten Corona-Jahre bei BioNTech sind vorbei. In Zukunft müssen die Umsätze durch Medikamente gegen Krebs generiert werden. Aber auch hier entstehen positive Meldungen für einen steigenden Kurs. So konnte das Papier an der Unterstützung drehen und ein Aufwärtsmomentum etablieren.Ugur Sahin, der CEO von BioNTech, ist optimistisch, dass er die Anzahl der Todesfälle durch Krebs signifikant reduzieren kann. Bereits im Jahr 2026 plant sein Unternehmen, ein Medikament gegen Krebs auf den Markt zu ...

