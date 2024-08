Aktuelle Marktentwicklung und Prognosen

Die Henkel vz-Aktie zeigt sich weiterhin stabil im XETRA-Handel. Am heutigen Tag notierte das Papier um 09:05 Uhr bei 80,64 EUR, wobei das Tageshoch bei 80,68 EUR und das Tagestief bei 80,58 EUR lag. Über den bisherigen Tagesverlauf wurden 2.410 Stück gehandelt. Analysten bewerten die Aktie im Durchschnitt mit 83,70 EUR, was einem potenziellen Anstieg von 3,8% entspricht.

Im Jahr 2023 erhielten Henkel vz-Aktionäre eine Dividende von 1,85 EUR pro Aktie. Für das laufende Jahr wird eine Dividendenanhebung auf 1,98 EUR prognostiziert. Am 12.06.2024 erreichte die Aktie ihr 52-Wochen-Hoch von 85,74 EUR, während der Tiefststand am 05.10.2023 bei 65,88 EUR lag.

Finanzkennzahlen und Zukunftsaussichten

Henkel vz veröffentlichte zuletzt am 05.03.2020 die Quartalszahlen für das am 31.12.2019 beendete Vierteljahr. Mit einem Gewinn pro Aktie von 1,02 EUR und einem Umsatz von 4,95 Mrd. EUR zeigte das Unternehmen Stabilität. Für das Jahr 2024 wird ein Gewinn von 5,32 EUR je Aktie erwartet. Die Ergebnisse für das dritte Quartal 2024 werden voraussichtlich am 06.11.2024 präsentiert.

Henkel-Anleger können optimistisch bleiben, da die Aktie sich 18,97% über ihrem 52-Wochen-Tief befindet, was auf eine solide Performance hinweist. Experten rechnen weiterhin mit positiven Entwicklungen und stabilen Dividendenrenditen in der Zukunft.

