Positive Entwicklung der Siemens Healthineers Aktie

Die Siemens Healthineers Aktie setzte ihren Aufwärtstrend im XETRA-Handel fort und notierte um 11:44 Uhr mit einem Plus von 0,4 Prozent bei 51,58 EUR. Zuvor erreichte das Papier ein Tageshoch von 51,60 EUR und eröffnete den Handelstag bei 51,54 EUR. Der Tagesumsatz betrug 31.099 Aktien. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers Aktie liegt somit 16,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs von 44,39 EUR, welches am 15.09.2023 markiert wurde. Um das Jahreshoch von 58,14 EUR zu erreichen, müsste der Kurs allerdings noch um 12,72 Prozent zulegen.

Analystenerwartungen und Dividendenprognose

Analysten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Gewinn von 2,20 EUR je Aktie, was eine Verbesserung gegenüber den Vorjahreszahlen darstellen würde. In Bezug auf die Dividende wird erwartet, dass Siemens Healthineers nach einer Ausschüttung von 0,950 EUR im Vorjahr nun 1,01 EUR je Aktie an die Aktionäre auszahlen wird. Das durchschnittliche Kursziel wird von Experten bei 59,49 EUR angesetzt. Die Präsentation der Q4 2024-Ergebnisse ist für den 06.11.2024 geplant, während die Q4 2025-Bilanz am 10.11.2025 veröffentlicht werden soll. Die kürzlich vorgestellten Ergebnisse zeigten einen Gewinn je Aktie von 0,42 EUR und einen Umsatz von 5,42 Mrd. EUR, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 5,20 Mrd. EUR entspricht.

