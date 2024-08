Anstieg der Nvidia-Aktie

Die Nvidia-Aktie verzeichnete am Donnerstag einen bemerkenswerten Kursanstieg. Während der NASDAQ-Handelssitzung stieg der Kurs um 2,6 Prozent und erreichte zeitweise 127,54 USD. Analysten sind optimistisch und erwarten weiterhin starke Ergebnisse für das Unternehmen. Bereits im Mai 2024 hatte Nvidia beeindruckende Quartalsergebnisse präsentiert, die den Gewinn je Aktie von 0,08 USD auf 0,60 USD erhöhten und den Umsatz auf 26,04 Mrd. USD steigerten. Die Erwartungen für das kommende Jahr sind ebenfalls hoch, was die Anlegerstimmung weiter positiv beeinflusst.

Bedeutende Beteiligungen und Zukunftsaussichten

Ein Blick auf die Beteiligungen der Commerzbank zeigt, dass Nvidia einen wichtigen Platz im Portfolio dieser Großbank einnimmt. Mit einem Marktwert von 173,919 Millionen US-Dollar und einem Anteil von 5,75 Prozent am Gesamtportfolio der US-Aktien führt Nvidia die Liste der vielversprechenden Technologieunternehmen an. Auch die zunehmende Bedeutung der Künstlichen Intelligenz und die erwarteten Innovationen tragen dazu bei, dass Nvidia weiterhin im Fokus der Investoren steht. In einem unbeständigen Marktumfeld zeigt Nvidia Stärke und bleibt auch in Zukunft eine attraktive Anlageoption.

