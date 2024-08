Chevron erweitert sein Portfolio in Australien mit einem neuen Genehmigungsgebiet für Treibhausgasbeurteilungen vor der Küste Westaustraliens. Das Unternehmen sicherte sich die Rechte an einem etwa 8.467 Quadratkilometer großen Offshore-Areal in der Nähe von Onslow, das für die Entwicklung von Kohlenstoffspeicherungskapazitäten genutzt werden soll. In einem Joint Venture hält Chevron 70% der Anteile, während ein lokaler Energiepartner die restlichen 30% besitzt. Zusätzlich plant das Unternehmen, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen, 5% der Anteile an einen koreanischen Energiekonzern abzugeben.

Strategische Bedeutung für Klimaziele

Dieses neue Projekt ergänzt Chevrons bestehende Kohlenstoffspeicherungsanlagen in der Region, einschließlich des Gorgon-Projekts, das bereits 10 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent gespeichert hat. Die Internationale Energieagentur betont die Schlüsselrolle [...]

Hier weiterlesen