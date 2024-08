© Foto: Sebastian Gollnow/dpa



Der kleine Biotech-Star Viking Therapeutics hat zwei vielversprechende Produkte in der Pipeline, deren Potenzial noch nicht im Kurs eingepreist ist, sagt dieser Investor.Viking Therapeutics hat sich in diesem Jahr als einer der aufregendsten Akteure im Biotechnologiebereich etabliert, während Giganten wie Eli Lilly und Novo Nordisk weiterhin die Schlagzeilen dominieren. Mit einem beeindruckenden Kursanstieg von fast 250 Prozent seit Jahresbeginn zeigt das Unternehmen, dass es in der stark umkämpften Arena der GLP-1-Therapien zur Behandlung von Adipositas und anderen Erkrankungen durchaus mithalten kann. Während Eli Lilly und Novo Nordisk durch ihre erfolgreichen GLP-1-Medikamente zur …