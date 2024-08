EQS-Ad-hoc: Pyramid AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Vorläufiges Ergebnis

Pyramid AG passt Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2024 an und gibt vorläufige Zahlen zum ersten Halbjahr 2024 bekannt



26.08.2024

Pyramid AG passt Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2024 an und gibt vorläufige Zahlen zum ersten Halbjahr 2024 bekannt München, 26. August 2024 - Vor dem Hintergrund des bisherigen Geschäftsverlaufs im Jahr 2024 und eines sich zunehmend verschlechternden Ausblicks für das zweite Halbjahr hat der Vorstand der Pyramid AG (Börsenkürzel: M3BK, ISIN: DE000A254W52) beschlossen, die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2024 anzupassen. Demnach erwartet der Vorstand nun einen Rückgang des Konzernumsatzes auf EUR 70 Mio. bis EUR 73 Mio. (bisher: EUR 78 Mio. bis EUR 80 Mio.; 2023: rund EUR 76,0 Mio.) und ein Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in der Größenordnung von EUR 3,8 Mio. bis EUR 4,2 Mio. (bisher: EUR 5,6 Mio. bis EUR 5,8 Mio.; 2023: rund EUR 5,4 Mio.). Ursache hierfür ist insbesondere ein weiterhin allgemein schwieriges und sich weiter verschlechterndes Marktumfeld mit anhaltender Investitionszurückhaltung der Kunden, insbesondere in Nordamerika und Asien. Weiterhin entstehen durch mehr Personal, insbesondere in Vertrieb und Produktentwicklung, höhere Ausgaben als ursprünglich angenommen. Im ersten Halbjahr 2024 hat die Pyramid AG nach vorläufigen Berechnungen einen Konzernumsatz in Höhe von rund EUR 31 Mio. (H1 2023: EUR 38,4 Mio.) sowie ein Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von etwa EUR 1,4 Mio. (H1 2023: EUR 3,9 Mio.) erzielt. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Der Begriff EBITDA wird verwendet als Summe aus Umsatzerlöse, Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, Andere aktivierte Eigenleistungen und Sonstige betriebliche Erträge, abzüglich Materialaufwand, Personalaufwand und Sonstige betriebliche Aufwendungen. Kontakt Pyramid AG: Andreas Empl

Vorstand

Tel: +49 89 244192 200

Fax: +49 89 244192 230

info@pyramid-ag.com

www.pyramid-ag.com



