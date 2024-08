Positive Entwicklung in Q3 2024

Die Aktie der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat sich jüngst positiv entwickelt. In der XETRA-Sitzung legte der Kurs um 1,4 Prozent auf 481,40 EUR zu, nachdem er ein Tageshoch von 482,30 EUR erreichte. Der Kurs verzeichnet damit einen bemerkenswerten Anstieg gegenüber dem Handelsstart bei 475,90 EUR. Am 27.08.2024 erreichte die Aktie ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch von 482,30 EUR, welches nur 0,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liegt. Der Wert der Aktie lag in den letzten 52 Wochen zwischen 351,80 EUR und dem genannten Hoch. Dies entspricht einem Anstieg von 36,84 Prozent vom Tiefpunkt bis zum jetzigen Kurs. Bisher wurden heute 104.241 Aktien gehandelt.

Erwartungen und Prognosen

Für das Jahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn je Aktie von 46,98 EUR. Dies stellt im Vergleich zu den bisherigen Zahlen eine stabile Entwicklung dar. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr beträgt 16,23 EUR, was gegenüber den 15,00 EUR des Vorjahres eine erfreuliche Steigerung darstellt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 499,67 EUR für die Aktie an. Die letzten Quartalszahlen wurden am 08.08.2024 veröffentlicht und zeigen eine positive Entwicklung: Der Gewinn je Aktie stieg von 8,45 EUR im Vorjahresquartal auf 12,16 EUR und der Umsatz erhöhte sich im gleichen Zeitraum um 14,28 Prozent auf 17,39 Mrd. EUR. Die nächsten Finanzergebnisse für Q3 2024 werden am 07.11.2024 erwartet.

