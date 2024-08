(shareribs.com) Frankfurt / New York 27.08.2024 - Die Technologiewerte bewegten sich am Dienstag im deutschen Handel überwiegend nach oben, der TecDAX stieg um 0,8 Prozent. An der NASDAQ herrscht derweil Zurückhaltung. Der DAX stieg am Dienstag um 0,4 Prozent auf 18.698 Punkte, gestützt von Continental, Qiagen und Munich Re. Unter Druck standen dagegen die Papiere von Vonovia, Siemens Energy und Zalando. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...