MOUNTAIN VIEW, Kalifornien - Der Cybersecurity-Spezialist SentinelOne beeindruckt erneut mit einem robusten Umsatzwachstum im zweiten Quartal 2024. Das Unternehmen verzeichnete einen Umsatz von 198,937 Millionen US-Dollar, was einer deutlichen Steigerung gegenüber den 149,421 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum entspricht. Trotz eines Verlustes von 69,18 Millionen US-Dollar konnte SentinelOne seine Verluste im Vergleich zum Vorjahr, als ein Minus von 89,54 Millionen US-Dollar gemeldet wurde, reduzieren. Die Analysten hatten keine Gewinne pro Aktie erwartet, doch das Unternehmen überraschte mit einem bereinigten Gewinn von 0,01 US-Dollar je Aktie.

Zukunftsaussichten und Analysteneinschätzungen

Für das kommende Quartal prognostiziert SentinelOne Einnahmen in Höhe von 209,5 Millionen US-Dollar und für das gesamte Jahr 815 Millionen US-Dollar. Diese positiven Prognosen spiegeln das Vertrauen in die anhaltende Nachfrage nach KI-gestützter Cybersicherheitssoftware wider. Analysten sehen jedoch nur noch begrenztes Aufwärtspotenzial für die Aktie, was die Investorenverunsicherung angesichts eines volatilen Marktes unterstreicht. Die Aktie bleibt dennoch ein interessantes Anlageobjekt, besonders im Hinblick auf die langfristigen Markttrends im Bereich Cybersicherheit.

