Elektrische und hybride Fahrzeuginvestitionen

Der südkoreanische Autobauer Hyundai Motor hat an seinem CEO Investor Day 2024 ehrgeizige Pläne zur Erhöhung der globalen Verkaufszahlen und zur Erweiterung seines Portfolios angekündigt. Das Unternehmen plant, seine jährlichen Fahrzeugverkäufe bis 2030 auf 5,55 Millionen zu steigern, was einer Steigerung von 30 % im Vergleich zu 2023 entspricht. Weiterhin betont Hyundai seine Zielsetzung, jährlich 2 Millionen Elektrofahrzeuge (EVs) zu verkaufen. Auch die Einführung neuer Range-Extender-Modelle (EREV) mit einer Reichweite von über 900 km in Nordamerika und China ist vorgesehen. Der Ausbau der Hybridpalette auf 14 Modelle soll zusätzlich die Position im Markt stärken.

Marktorientierte Flexibilität und Investitionen

Im Rahmen der Strategie "Hyundai Way" will Hyundai flexibel auf [...]

