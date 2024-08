Kommunen investieren in Solarparks

Die Kommunen am Tagebau Hambach haben sich entschieden, 49 Prozent der Anteile an den kürzlich in Betrieb genommenen RWE Neuland Solarparks zu übernehmen. Diese Solarparks sind im Tagebau Hambach entstanden und repräsentieren einen bedeutenden Fortschritt in der Nutzung erneuerbarer Energien. Darüber hinaus besteht für die Kommunen die Möglichkeit, auch an zukünftigen Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien im Tagebau Hambach einen entsprechenden Anteil zu erwerben. Diese Partnerschaft unterstreicht das gemeinsame Engagement für eine nachhaltige Energiezukunft und stärkt das Vertrauen der Investoren in die langfristige Strategie von RWE.

Kursentwicklung und Ausblick

Die Aktie von RWE verzeichnete im XETRA-Handel einen moderaten Kursanstieg auf 32,20 EUR. Trotz der heutigen Schwankungen bleibt der Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 42,33 EUR bei 24,12 Prozent. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividendensteigerung auf 1,09 EUR je Aktie und erwarten einen durchschnittlichen Kurszielwert von 47,22 EUR. Die jüngsten Quartalszahlen zeigten einen Rückgang des Umsatzes um 16,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Mit einem erwarteten Gewinn von 2,79 EUR je Aktie bleibt der Ausblick für 2024 jedoch optimistisch. Am 13. November 2024 werden die Ergebnisse für das dritte Quartal 2024 erwartet, die weitere Aufschlüsse über die finanzielle Lage des Unternehmens geben könnten.

