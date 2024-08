Aktuelle Kursbewegungen und Unternehmenszahlen

Die Aktie der Deutsche Post (DHL Group) zeigte im heutigen XETRA-Handel leichte Kursgewinne. Um 15:52 Uhr stand das Papier bei 38,69 EUR, was einem Anstieg von 0,8 Prozent entspricht. Das Intraday-Hoch lag bei 38,71 EUR. Die Aktie wurde zu Handelsbeginn mit 38,49 EUR gehandelt und erzielte bisher ein Handelsvolumen von 392.503 Stück.

Am 14.12.2023 erreichte die Deutsche Post Aktie ein 52-Wochen-Hoch von 47,03 EUR, was 21,56 Prozent über dem aktuellen Niveau liegt. Das 52-Wochen-Tief von 35,82 EUR wurde am 13.08.2024 markiert. Analysten erwarten für das Jahr 2024 eine Dividendenzahlung von 1,86 EUR je Aktie, leicht höher als die 1,85 EUR aus dem Vorjahr. Das durchschnittliche Kursziel wird derzeit bei 41,49 EUR angesetzt.

Finanzielle Aussichten und Quartalsergebnisse

Die Deutsche Post präsentierte [...]

