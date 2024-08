Aktuelle Kursentwicklung und 52-Wochen-Hoch

Die Cancom SE-Aktie verzeichnete in der heutigen XETRA-Handelssitzung einen Rückgang um 0,5 Prozent und notierte um 15:52 Uhr bei 27,78 EUR. Der tiefste Tageskurs lag bei 27,60 EUR, dabei startete der Handelstag mit einem Kurs von 28,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wechselten 8.442 Aktien den Besitzer. Innerhalb der vergangenen 52 Wochen erreichte die Aktie am 05.07.2024 ihr Hoch bei 34,00 EUR, was 22,39 Prozent über dem aktuellen Niveau liegt. Das 52-Wochen-Tief markierte sie am 27.10.2023 bei 21,26 EUR.

Finanzkennzahlen und Gewinnprognose

Cancom SE veröffentlichte am 13.08.2024 ihre Quartalszahlen für das zum 30.06.2024 endende Geschäftsjahr. Der Gewinn pro Aktie stieg auf 0,20 EUR, verglichen mit 0,10 EUR im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wuchs auf 394,74 Mio. EUR, ein Zuwachs von nahezu 20 Prozent. Die nächsten Quartalszahlen für Q3 2024 werden voraussichtlich am 12.11.2024 präsentiert. Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Gewinn von 1,41 EUR je Aktie. Für 2024 wird eine Dividendenerhöhung auf 1,06 EUR je Aktie erwartet.

Durch diese positiven Unternehmenszahlen und die -prognose bleibt die Aktie trotz aktueller Kursverluste attraktiv für Anleger. Ein durchschnittliches Kursziel von 34,30 EUR und die erwartete Dividendensteigerung stützen diese Einschätzung.

Cancom Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...