Milliarden-Geldwäsche und Reaktionen der Aufsicht

Die Aktien der Nordea Bank Abp haben nach Bekanntwerden einer erheblichen Strafe durch die Finanzaufsicht des Staates New York keine signifikante Kursbewegung gezeigt. Die Bank muss 35 Millionen US-Dollar zahlen, nachdem gravierende Mängel in den Filialen in Dänemark und dem Baltikum festgestellt wurden. Insbesondere die Geschäftsbeziehungen zu Korrespondenzbanken wurden unzureichend geprüft. Nach den Enthüllungen der Panama Papers 2016 wurde bekannt, dass Nordea möglicherweise Kunden beim Einrichten von Offshore-Konten unterstützte. Die Filialen in Lettland, Litauen und Estland waren in hochriskante Transaktionen und Geldwäsche in Milliardenhöhe verwickelt. Infolge dieser Skandale schloss Nordea ihre Niederlassungen im Baltikum und Dänemark im Jahr 2017.

Aktienkurs und Marktreaktionen

Trotz [...]

