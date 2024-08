Die Coca-Cola Company verzeichnete kürzlich einen leichten Kursanstieg an der Börse. Mit einem Schlusskurs von 71,75 US-Dollar übertraf die Aktie die Entwicklung des S&P 500. Analysten erwarten für das Unternehmen einen Gewinn pro Aktie von 0,75 US-Dollar im kommenden Quartal, was einem Anstieg von 1,35% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Für das Gesamtjahr wird ein Umsatz von 46,01 Milliarden US-Dollar prognostiziert, was einem leichten Wachstum von 0,55% entspräche.

Neue Recycling-Anlage in Chile

In Chile investieren die Abfüllpartner von Coca-Cola in eine innovative Recycling-Anlage namens Re-Ciclar. Die Anlage soll jährlich 350 Millionen Flaschen zu 100% recyceltem PET-Kunststoff verarbeiten. Ab 2025 werden alle Getränkeflaschen des Unternehmens in Chile mindestens 15% recyceltes Material enthalten, mit dem Ziel, diesen Anteil [...]

