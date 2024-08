Auszug aus dem Marktkommentar von Markus Blaschzok, Chefanalyst der SOLIT Gruppe Der Goldpreis stieg am Freitag um 20 US-Dollar auf 2.518 US-Dollar und in dieser Woche erneut auf 2.530 US-Dollar an, nachdem US-Notenbankchef Jerome Powell, der Vorsitzende der US-Notenbank (Fed), in seiner Rede in Jackson Hole eine deutlich dovishe Haltung eingenommen hatte, die stark von seiner früheren Position abwich. Vor zwei Jahren warnte er noch vor bevorstehenden "Schmerzen" aufgrund der hohen Inflation, doch ...

