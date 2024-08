Xiaomi zeigt beeindruckende Geschäftsentwicklung

Im Handel am 14.05.2024 erreichte die Xiaomi-Aktie ein 52-Wochen-Hoch von 2,39 EUR, notiert aktuell jedoch 9,19 Prozent darunter bei 2,17 EUR. Nachdem die Aktie am 12.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief von 1,36 EUR gesunken war, erholte sie sich bemerkenswert um 58,12 Prozent. Seit Handelsbeginn am heutigen Tag tendiert die Aktie stabil bei 2,17 EUR.

Quartalszahlen beflügeln die Kursaussichten

Am 21.08.2024 präsentierte Xiaomi die Ergebnisse des zweiten Quartals 2024, wobei der Gewinn pro Aktie auf 0,22 HKD stieg, verglichen mit 0,19 HKD im Vorjahresquartal. Der Umsatz erhöhte sich um 40,82 Prozent auf 95,95 Mrd. HKD. Experten erwarten für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn je Aktie von 0,760 CNY. Diese positive Entwicklung könnte die Anlegerstimmung weiter verbessern, wenn die Q3 2024-Ergebnisse am 19.11.2024 veröffentlicht [...]

Hier weiterlesen