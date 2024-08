Goldman Sachs reduziert Prognosen

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Volkswagen-Aktie von 143 auf 127 Euro herabgesetzt. Diese Entscheidung begründet sich auf den neuesten Quartalszahlen und die fortwährenden Restrukturierungsmaßnahmen des Unternehmens. Ein Analyst stellte zudem seine Vorhersagen für den Großaktionär Porsche SE und die aktuellen Ergebnisse von Volkswagen sowie des Luxussportwagenherstellers Porsche AG auf den Prüfstand. Der Kurs der Volkswagen-Aktie stieg im XETRA-Handel temporär um 0,46 Prozent auf 96,58 Euro.

Umsatzsteigerung und Dividendenprognosen

Volkswagen legte am 01.08.2024 die Bilanz für das abgelaufene Quartal vor, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie sank von 6,48 Euro im Vorjahresquartal auf 6,21 Euro. Auf der Umsatzseite konnte das Unternehmen allerdings eine Steigerung von 4,10 Prozent auf 83,34 Milliarden Euro verzeichnen. Experten gehen für das laufende Jahr von einer Dividende in Höhe von 8,55 Euro aus, was einer leichten Reduktion gegenüber den 9,06 Euro des Vorjahres entspricht. Das Kursziel der Analysten liegt durchschnittlich bei 132,20 Euro. Die Veröffentlichung der Q3 2024-Ergebnisse wird für den 30.10.2024 erwartet.

