Nach der Rede von Fed-Chef Jerome Powell in Jackson Hole am vergangenen Wochenende richtete sich der Fokus der Börsen in dieser Woche auf die Zinspolitik der EZB. Bei den Renditen änderte sich dabei aber kaum etwas. Dafür kam es in einigen Unternehmensanleihen zu größeren Bewegungen.30. August 2024. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die EZB am 12. September ist weiter gestiegen. Verantwortlich dafür ist der anhaltende Trend zu sinkenden Teuerungsraten. Heute ...

Den vollständigen Artikel lesen ...