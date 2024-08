Institutionelle Anleger besitzen einen bedeutenden Anteil von 64% an Verizon Communications, was erheblichen Einfluss auf die Marktbewegungen des Unternehmens hat. Diese starke institutionelle Präsenz signalisiert Vertrauen in die Zukunftsaussichten des Telekommunikationsriesen. Die Vanguard Group und BlackRock führen mit jeweils über 8% Anteil die Liste der größten Aktionäre an, gefolgt von State Street Global Advisors mit 4,4%. Trotz der Dominanz institutioneller Investoren hält die breite Öffentlichkeit, einschließlich Kleinanlegern, einen beachtlichen Anteil von 36% an Verizon.

Finanzielle Aussichten und Marktperformance

Für das laufende Quartal wird ein Gewinn pro Aktie von 1,17 USD erwartet, was einem leichten Rückgang im Jahresvergleich entspricht. Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr deutet auf ein moderates Wachstum hin. Trotz kurzfristiger Herausforderungen [...]

