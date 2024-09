So startet der DAX nach Rekorden in der Vorwoche am Montag. Kann sich der Höhensturm der vergangenen Tage fortsetzen? Oder kommt jetzt die Ernüchterung nach der Party? Außerdem heute im Fokus der Anleger: Die Aktien der Deutschen Börse und Schott Pharma nach neu veröffentlichten Analystenstudien. Der DAX hat sich am Montag zunächst schwunglos gezeigt. In den ersten Handelsminuten sank der deutsche Leitindex um 0,03 Prozent auf 18.901,35 Punkte. Damit ...

