Aktienrückkaufprogramm und Dividendenerwartungen beflügeln Kurs

Die SAP SE-Aktie startete am Montagmorgen mit einem Plus von 0,1 Prozent bei 197,94 EUR in den XETRA-Handel und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 198,54 EUR. Mit einem Anstieg auf 199,20 EUR am 20. August 2024 markierte sie kürzlich den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit könnte sie erneut ein 52-Wochen-Hoch erreichen, wenn sie weiter um mindestens 0,64 Prozent zulegen. Rückschläge erlebt sie jedoch auch: Am 29. September 2023 fiel sie auf ein 52-Wochen-Tief von 120,26 EUR. Der derzeitige Kurs zeigt, dass noch etwa 39,24 Prozent Luft nach unten bleibt, um das Jahrestief zu wiederholen.

Im Jahr 2023 erhielten Aktionäre eine Dividende von 2,20 EUR je Aktie. Für 2024 erwarten Experten eine Dividende von 2,15 EUR. Das durchschnittliche [...]

