Jüngste Kursentwicklung

Die Aktie der Cancom SE verzeichnete am Montag einen Kursrückgang von 0,81 Prozent und stand zuletzt bei 26,90 Euro. Der XETRA-Handel sah die Aktie gar auf ein Tagestief von 26,56 Euro fallen, während das Handelsvolumen bei 8.667 Stück lag. Vom Eröffnungskurs von 27,24 Euro ausgehend, entsprach dies einem deutlichen Minus von 1,8 Prozent. Seit Freitag hat die Aktie um 5,04 Prozent nachgegeben, was beim Anlegern für Verunsicherung sorgt. Der aktuelle Kurs steht damit erheblich unter dem 52-Wochen-Hoch von 34,00 Euro, welches am 05.07.2024 erreicht wurde.

Quartalszahlen und Prognosen

Am 13.08.2024 präsentierte Cancom die Ergebnisse des aktuellen Quartals, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie verdoppelte sich im Vergleich zum Vorjahresquartal auf 0,20 Euro, während der Umsatz um 19,85 Prozent auf beachtliche 394,74 Millionen Euro anstieg. Analysten rechnen für das Gesamtjahr 2024 mit einem Gewinn je Aktie von 1,39 Euro und einer Dividende von 1,06 Euro. Die nächste Quartalsbilanz wird am 12.11.2024 erwartet. Im Vergleich zu dem von Experten als fair bewerteten Kurs von 33,70 Euro hat die Aktie derzeit noch erhebliche Erholungschancen. Investoren sollten die nächsten Entwicklungen daher aufmerksam verfolgen, um gegebenenfalls strategisch handeln zu können.

