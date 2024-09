Finanzkennzahlen und Marktentwicklung

Im XETRA-Handel verzeichnete die Varta-Aktie zwischenzeitlich Kursgewinne und stieg auf bis zu 1,80 EUR. Die Aktie eröffnete die heutige Börsensitzung bei 1,75 EUR und erreichte ein zwischenzeitliches Tief von 1,70 EUR. Insgesamt wurden bisher 165.153 Varta-Aktien gehandelt. Verglichen mit dem 52-Wochen-Hoch von 24,13 EUR, notiert die Aktie derzeit deutlich niedriger, zeigt jedoch eine leicht positive Tendenz. Das 52-Wochen-Tief liegt bei 0,76 EUR, welches im August 2024 erreicht wurde.

Bilanzzahlen und Zukunftsaussichten

In der jüngsten Finanzkonferenz am 14.11.2023 gab Varta Einblicke in die Bilanz für das am 30.09.2023 beendete Quartal. Der Verlust pro Aktie verringerte sich auf -0,13 EUR im Vergleich zu -0,93 EUR im Vorjahr. Der Umsatz stieg um 30,96 Prozent auf 215,06 Mio. EUR. Für das laufende Jahr erwarten Experten weiterhin keinen Dividendenausgleich. Varta wird voraussichtlich am 30.09.2024 die Ergebnisse für Q2 2024 vorlegen. Analysten prognostizieren für das Geschäftsjahr 2023 einen Verlust von -2,295 EUR je Aktie. Auch wenn Varta zurzeit mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, hoffen viele Anleger auf eine Stabilisierung bis Jahresende.

