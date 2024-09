Aktueller Überblick

Die Hannover Rück-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel um 257,50 EUR, was einem Anstieg von 0,5 Prozent entspricht. Das Tageshoch erreichte die Aktie bei 258,20 EUR, während der Tagesumsatz bei 17.876 Aktien lag. Bemerkenswert ist, dass die Aktie am 28.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch von 259,10 EUR erreichte, während am 06.09.2023 mit 193,90 EUR das 52-Wochen-Tief markiert wurde. Der aktuelle Kurs liegt somit 24,70 Prozent über dem Tiefstwert. Analysten prognostizieren für 2024 einen Gewinn von 19,07 EUR je Aktie.

Geschäftszahlen und Ausblick

Am 12.08.2024 legte Hannover Rück die Zahlen für das zweite Quartal 2024 vor. Der Gewinn je Aktie stieg auf 5,00 EUR, verglichen mit 3,94 EUR im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz verzeichnete ebenfalls ein Plus von 10,53 Prozent und erreichte 6,80 Mrd. EUR. Die Dividendenausschüttung [...]

