Aktienkurs und Dividende

Am heutigen Tag verzeichnete die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel einen Rückgang um 0,7 Prozent und schloss bei 12,38 EUR. Der Aktienkurs fiel bis auf 12,38 EUR zurück und eröffnete ebenfalls bei diesem Wert. Im letzten Jahr markierte die Aktie mit 17,23 EUR ihr 52-Wochen-Hoch, ein Plus von 39,18 Prozent könnte dieses Hoch wieder erreichbar machen. Der Tiefststand der letzten 52 Wochen wurde am 28.06.2024 bei 10,01 EUR erreicht. Die Dividende für das laufende Jahr bleibt bei 0 EUR, gleich wie im Vorjahr. Analysten prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 17,14 EUR für die TeamViewer-Aktie.

Neue Bilanzkennzahlen und Stimmrechtsmitteilungen

TeamViewer legte am 31.07.2024 die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals vor: dabei erzielte das Unternehmen ein Ergebnis je Aktie von 0,16 EUR, im Vorjahr lag derselbe Wert bei 0,20 EUR. Der Umsatz stieg dabei um 6,47 Prozent auf 164,12 Mio. EUR. Die Präsentation der Q3 2024-Kennzahlen wird am 06.11.2024 erwartet. Neue Entwicklungen kommen zudem aus der Stimmrechtsmitteilung vom 02.09.2024, die eine Erhöhung des Stimmrechtsanteils der UBS Group AG auf 3,001 Prozent bestätigt.

Mit diesen aktuellen Entwicklungen und Ergebnissen bleiben die Anleger gespannt auf die zukünftige Performance und Entscheidungen des Unternehmens.

