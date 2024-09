Köln (ots) -- Adrien Fourmaux und Beifahrer Alexandre Coria wollen mit weiterem starkem Ergebnis Kontakt zur Tabellenspitze in der Gesamtwertung der Rallye-Weltmeisterschaft halten- Grégoire Munster/Louis Louka im zweiten Ford Puma Hybrid Rally1 möchten auf den anspruchsvollen Schotterpisten von ihrer "Akropolis"-Erfahrung profitieren- Lokalmatador Jourdan Serderidis freut sich bei seinem Heimspiel auf einen erneuten Auftritt am Steuer eines dritten Puma Hybrid Rally1 von M-Sport FordNach der rund einmonatigen Sommerpause steht für das M-Sport Ford Word Rally Team am kommenden Wochenende mit der Akropolis-Rallye Griechenland der neunte Lauf zur FIA Rallye-Weltmeisterschaft WRC auf dem Programm. Neben Adrien Fourmaux und Alex Coria sowie Grégoire Munster und Louis Louka in ihren beiden Ford Puma Rally1 kehrt auch Lokalmatador Jourdan Serderidis für seine Heim-Rallye ins Team zurück. Der Grieche steuert mit Beifahrer Frédéric Miclotte ebenfalls einen der bis zu 368 kW (500 PS) starken Turbo-Allradler von M-Sport Ford über die Wertungsprüfungen rund um das Rallye-Zentrum in Lamia. Mit ihren rauen griechischen Schotterpisten, der technisch anspruchsvollen Streckenführung und den traditionell hohen Temperaturen präsentiert sich auch die diesjährige "Akropolis" wieder als besondere Herausforderung für Mensch und Maschine darstellen.Als Fünftplatzierter der Fahrerwertung und nach seinem vierten Podestplatz der Saison bei der Rallye Finnland möchte Adrien Fourmaux mit einem weiteren starken Ergebnis den Rückstand auf die Tabellenspitze verkürzen. Nach bislang zwei Griechenland-Starts verfügt der 29-Jährige bereits über einige Streckenerfahrung. Im vergangenen Jahr konnte Fourmaux seine Qualitäten auf dem griechischen Schotter eindrucksvoll unter Beweis stellen. Der Franzose führte die WRC2-Kategorie an, bevor ihn Reifenschäden in aufeinanderfolgenden Wertungsprüfungen (WP) im Klassement zurückwarfen.Auch Grégoire Munster rollt am kommenden Wochenende zum insgesamt dritten Mal über die Startrampe der Rallye Griechenland. Erstmals steuert er dabei aber einen Rally1-Boliden. Im vergangenen Jahr feierte der mit luxemburgischer Lizenz fahrende Belgier hier den Sieg in der WRC2-Challenger-Wertung und erreichte den fünften Rang in der WRC2-Kategorie. Mit einer ähnlich fehlerfreien Leistung peilt der 25-Jährige an diesem Wochenende auch in der Top-Kategorie eine vordere Platzierung an.Für Lokalmatador Jourdan Serderidis ist es nach seinem Gastspiel bei der Safari-Rallye Kenia im vergangenen März der zweite Einsatz am Steuer eines Puma Hybrid Rally1 in dieser Saison. Der 60-jährige Grieche blickt auf ein hohes Maß an Erfahrung bei seiner Heim-Rallye zurück und freut sich auf ein weiteres Motorsportwochenende mit M-Sport Ford.M-Sport-Teamchef Richard Millener begrüßt das Ende der Sommerpause und findet: "Die Rallye Griechenland ist ein fantastischer Start in die verbleibenden vier WM-Läufe. Es ist unheimlich spannend, was hier passiert - es gibt so viele unbekannte Variablen", beschriebt der Brite. "Ich glaube, wir sind hier gut aufgestellt. Adrien Fourmaux fährt eine großartige Saison. Seine Konstanz beweist, wie sehr er als Fahrer gewachsen ist. So konnte er sich dieses Jahr schon mit vier Podestplätzen belohnen. Es gibt keinen Grund, warum ihm in Griechenland kein weiterer gelingen sollte, solange er sich aus Schwierigkeiten heraushalten kann. Grégoire Munster bringt wertvolle Erfahrung von seinen WRC2-Starts bei der 'Akropolis' mit. Er weiß, wie er bei diesem schwierigen Lauf ins Ziel kommt. Ich bin gespannt, wie unsere Fahrer ihre Pläne umsetzen."Adrien Fourmaux / Alexandre Coria (F/F, Ford Puma Hybrid Rally1, Startnummer 16); WM-Rang: 5; Rallye-Griechenland-Starts: 2. Bestes Ergebnis: Platz 7 (2021)"Nach der Sommerpause freue ich mich besonders, wieder Rallye fahren zu können", erklärt Fourmaux, aktuell der WM-Fünfte. "Wir wissen, wie hart und fordernd die Rallye Griechenland mit ihren hohen Temperaturen und den verschleißintensiven Fahrbahnoberflächen ist. Im Vergleich zu den vorigen Rallyes in Finnland und Lettland geht es bei der Akropolis eher langsam zu. Unser Testtag verlief erfolgreich - jetzt möchten wir das bestmögliche Resultat abliefern. Unser Puma Hybrid Rally1 hat sich hier schon als sehr wettbewerbsfähig erwiesen. Nun liegt es an uns, ein gutes Punkteresultat einzufahren und unsere gute Position in der Gesamtwertung zu sichern."Grégoire Munster / Louis Louka (B/B, Ford Puma Hybrid Rally1, Startnummer 13); WM-Rang: 12; Rallye-Griechenland-Starts: 2. Bestes Ergebnis: Platz 5 WRC2 (2023)"Auf Griechenland freue ich mich auch deswegen besonders, weil ich diese Rallye schon zweimal starten durfte. Voriges Jahr konnten wir mit dem Fiesta Rally2 auf Platz fünf der WRC2-Wertung fahren und haben damit die Challenger-Kategorie gewonnen", erinnert sich der junge Belgier. "Dieser WM-Lauf ist für uns im Cockpit und für unser Auto sehr hart. Es geht vor allem darum, die richtige Balance aus Attacke und dem Schonen des Autos in den rauen Passagen zu finden - insofern liegt uns diese Rallye. Nach Regen sieht es am kommenden Wochenende nicht aus, aber Griechenland bleibt auch so immer unvorhersehbar."Jourdan Serderidis / Frédéric Miclotte (GR/F, Ford Puma Hybrid Rally1, Startnummer 19); Rallye-Griechenland-Starts: 6. Bestes Ergebnis: Platz 23 (2022)"Mein Heim-Rallye!", jubelt der routinierte Lokalmatador. "Auch wenn ich anscheinend der älteste der 72 Starter bin, möchte ich meine Fortschritte unter Beweis stellen und um den Sieg in der griechischen Meisterschaft fahren. Ich kann den Start am Freitag kaum erwarten."__________Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln und Saarlouis knapp 16.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter http://www.media.ford.com.Pressekontakt:Ingo BehrendtFord-Werke GmbHProduktkommunikation Ford Deutschland+49 (0) 221 / 90 175 18ibehrend@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6955/5857008