Aktuelle Transaktionen und Bewertungen

Die BlackRock Greater Europe Investment Trust plc hat kürzlich wichtige Schritte unternommen, die sich auf die Marktposition des Unternehmens auswirken können. Am 3. September 2024 kaufte das Unternehmen 25.000 eigene Aktien zu einem Durchschnittspreis von 594,54 Pence pro Aktie, welche im Eigenbestand gehalten werden sollen. Diese Maßnahme folgt dem Kauf von Stammaktien durch ein Vorstandsmitglied am selben Tag. Insgesamt haben diese Transaktionen das ausgegebene Aktienkapital auf 99.282.161 Stammaktien reduziert, wodurch etwa 15,81% des Gesamtkapitals im Eigenbesitz bleiben. Diese Aktien im Eigenbestand tragen keine Stimmrechte, was das Stimmrechtskapital des Unternehmens beeinflusst.

Auswirkungen auf den Marktwert

Der Nettoinventarwert (NAV) des BlackRock Greater Europe Investment Trust plc betrug zum Ende des Geschäftstages am 2. September 2024 637,64 Pence [...]

