Kursabfall und aktuelle Entwicklung

Am Vormittag rutschte die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 32,05 EUR ab, nachdem sie bei Handelsbeginn noch bei 32,30 EUR stand. Insgesamt wurden im bisherigen Handelsverlauf 615.479 Aktien gehandelt. Seit dem 52-Wochen-Hoch von 47,64 EUR am 19.03.2024 hat die Aktie nun 32,72 Prozent verloren. Das 52-Wochen-Tief erreichte sie am 08.11.2023 bei 27,97 EUR, was 12,73 Prozent unter dem aktuellen Kurswert liegt. Der Markt reagiert derzeit angespannt auf die letzten Quartalszahlen, die einen Umsatzrückgang von 4,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zeigen.

Aktienrückkauf und Prognosen

Zwischen dem 26. und 30. August 2024 erwarb Daimler Truck im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms insgesamt 23.705 eigene Aktien. Dies geschah zu einem durchschnittlichen Preis von 33,8923 EUR. Seit Beginn des Programms am 02. August 2023 wurden damit insgesamt 31.083.593 Aktien zurückgekauft. Analysten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Gewinn von 4,21 EUR je Aktie. Für das laufende Jahr wird eine Dividende von 1,80 EUR je Aktie erwartet, nachdem im Vorjahr 1,90 EUR ausgezahlt wurden. Die jüngsten Zuwächse und Rückkäufe bleiben beobachtenswert, während Anleger gespannt auf die für den 07.11.2024 angekündigten Q3-Berichte warten.

