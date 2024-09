Schwächephase setzt sich fort

Die Jenoptik-Aktie verzeichnete in der heutigen XETRA-Sitzung einen Rückgang und fiel bis auf 26,50 EUR. Damit notiert sie aktuell bei 27,02 EUR, was einem Minus von 1,2 Prozent entspricht. Zu Handelsbeginn stand der Kurs auf demselben Niveau wie der bisherige Tiefstwert des Tages. Insgesamt wurden bislang 12.307 Aktien über XETRA gehandelt.

Jenoptik erreichte am 22. Februar 2024 ein 52-Wochen-Hoch von 31,14 EUR, was bedeutet, dass der aktuelle Kurs um 14,91 Prozent unter diesem Höhepunkt liegt. Das 52-Wochen-Tief wurde am 24. Oktober 2023 bei 19,96 EUR verzeichnet. Um diesen Tiefpunkt erneut zu erreichen, müsste der Kurs um weitere 26,13 Prozent fallen. Analysten schätzen das Kursziel im Durchschnitt auf 35,67 EUR und prognostizieren eine Dividende von 0,404 EUR für das laufende Jahr, [...]

