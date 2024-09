Schwächere Ergebnisse drücken den Kurs

Die Continental-Aktie verzeichnete im XETRA-Handel einen Rückgang von 2,1 Prozent und notierte zuletzt bei 59,70 EUR. Während des Tages fiel der Kurs zwischenzeitlich auf 59,46 EUR. Zum Handelsbeginn lag der Kurs bei 59,94 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 97.997 Aktien gehandelt. Das Unternehmen hatte am 07.08.2024 die Finanzergebnisse für das Quartal bis zum 30.06.2024 bekannt gegeben. Der Gewinn pro Aktie lag bei 1,52 EUR, was gegenüber dem Vorjahreswert von 1,04 EUR einen Anstieg bedeutet. Der Umsatz betrug jedoch nur 10,00 Mrd. EUR, was einem Rückgang von 4,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht.

Prognose und Dividendenausschüttung

Analysten schätzen den Gewinn pro Aktie für das Jahr 2024 auf durchschnittlich 7,07 EUR. Die [...]

