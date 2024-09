Aktienkurse und Dividendenentwicklung

Die Novartis-Aktie verzeichnet derzeit leichte Verluste. Im SIX SX-Handel sank der Kurs um 0,5 Prozent und notiert aktuell bei 100,88 CHF. Trotz dieser Abwärtsbewegung bleibt das 52-Wochen-Hoch von 102,72 CHF, erreicht am 02.09.2024, in greifbarer Nähe. Um diesen Höchststand wieder zu erreichen, bedarf es eines Kurszuwachses von lediglich 1,82 Prozent. Auf der anderen Seite liegt das 52-Wochen-Tief bei 81,63 CHF, was auf erhebliche Kursgewinne im Vergleich zu diesem Tiefstand hinweist. Analysten prognostizieren eine Dividende von 3,76 USD für das laufende Jahr, was einen Anstieg gegenüber den 3,30 CHF im Vorjahr darstellt. Das durchschnittliche Kursziel bewerten sie mit 99,78 CHF.

Wirtschaftliche Leistungsdaten

Die jüngsten Quartalszahlen, die Novartis am 18.07.2024 präsentierte, zeigen einen Gewinn von 1,44 CHF [...]

