Nach einem herausfordernden Jahr zeigt der Halbleitermarkt Anzeichen einer Erholung. Die Lagerbestände in den Bereichen Computer und Smartphone, zwei der größten Abnehmer von Chips, wurden in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 abgebaut und industrielle Lagerbestände folgten in der ersten Jahreshälfte 2024. Laut den World Semiconductor Trade Statistics (WSTS) wird für das Jahr 2024 ein zweistelliges Wachstum im Halbleitermarkt erwartet. Während jedoch der Speicherbedarf um 76,8% steigen soll, wird in Bereichen wie diskreten Bauelementen und Sensoren ein leichter Rückgang prognostiziert. Besonders der amerikanische und asiatische Markt treiben die Nachfrage, während Europa und Japan schwächer abschneiden.

Marktentwicklung und Prognosen

Analog Devices und Magnachip Semiconductor, beide Hersteller von analog- und mixed-signal Halbleiterlösungen, stehen im Fokus. Analog Devices verzeichnete im dritten Quartal 2024 höhere als erwartete Ergebnisse, und die Bestellungen zeugen von einer sich erholenden Nachfrage. Der Aktienkurs des Unternehmens stieg im vergangenen Jahr um 28,7%. Magnachip profitiert von einer Wiederbelebung der Power-Solutions-Sparte und neuen Design-Gewinnen in China und Japan. Trotz derzeitiger Unsicherheiten und makroökonomischer Spannungen zeigen sich Anzeichen eines zyklischen Aufschwungs, wobei Analysten für beide Unternehmen positive langfristige Potenziale sehen.

Analog Devices Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...