Kritik und Bedenken

Die Hamburgische Bürgerschaft hat dem umstrittenen Einstieg der Reederei Mediterranean Shipping Company (MSC) bei der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) zugestimmt. In der namentlichen Abstimmung votierten 72 der 105 anwesenden Abgeordneten für den Deal. Hamburgs rot-grüner Senat plant, durch die Beteiligung von MSC die Stabilisierung des Containerumschlags zu sichern. Die Stadt wird dabei 50,1 Prozent der HHLA-Anteile halten, während MSC die restlichen 49,9 Prozent übernimmt. MSC verspricht im Gegenzug, ihr Ladungsaufkommen am Hamburger Hafen fast zu verdoppeln und eine neue Deutschlandzentrale in Hamburg zu errichten.

Gewerkschaftliche Bedenken

Die Gewerkschaft Verdi zeigt sich kämpferisch. Sie befürchtet negative Auswirkungen auf Arbeitsplätze und spricht von einem "schwarzen Tag für [...]

