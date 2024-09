Bedeutungsvoll im Aufschwung

Am 15. August 2024 erreichte Bayer einen bedeutenden juristischen Sieg im laufenden Roundup-Verfahren. Der U.S. Court of Appeals des Third Circuit entschied, dass das Bundesrecht gegenüber den Gesetzen einzelner Bundesstaaten Vorrang hat. Diese Entscheidung, die Pennsylvania, New Jersey und Delaware betrifft, könnte Bayer erheblich entlasten, falls der Oberste Gerichtshof der USA den Fall behandelt und zu einer umfassenden Entscheidung gelangt. Eine solche Entscheidung würde möglicherweise alle Klagen wegen fehlender Krebswarnungen blockieren, die einen großen Teil der aktuell 58.000 anhängigen Klagen ausmachen. Dieser juristische Erfolg könnte das Vertrauen der Investoren stärken und die Marktposition von Bayer festigen.

Handelsentwicklungen und Prognosen

Gleichzeitig verzeichnete die Bayer-Aktie im XETRA-Handel leichte Kurssteigerungen. Zuletzt stieg der Kurs um 1,8 Prozent auf 28,40 EUR. Das 52-Wochen-Hoch lag bei 51,32 EUR, während das Tief bei 24,96 EUR notierte. Bayer hat angekündigt, die Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2024 am 5. November 2024 zu veröffentlichen. Analysten erwarten für das laufende Jahr einen Gewinn von durchschnittlich 5,07 EUR je Aktie. Der jüngste juristische Sieg und die soliden Gewinnprognosen bekräftigen das Vertrauen in die zukünftige Performance der Aktie, während Anleger auf weitere positive Entwicklungen hoffen.

