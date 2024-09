Kündigung des Börsenhandels und Free-Float Aktionäre

München, 06. September 2024 - Die Varta AG hat im August 2024 bekanntgegeben, eine Sanierung mittels Schuldenschnitts und Verlängerung der Kredite bis Dezember 2027 zu planen, was die Schuldenlast um ca. 285 Mio. Euro reduziert. Gleichzeitig ist eine Kapitalherabsetzung auf null und eine anschließende Kapitalerhöhung um 60 Mio. Euro geplant. Dies führte zur Debatte über die Ungleichbehandlung der Aktionäre, insbesondere der Free-Float Aktionäre, die nicht in die Verhandlungen einbezogen wurden. Der Mehrheitsaktionär wird voraussichtlich vom Wertzuwachs nach der Sanierung profitieren, während zahlreiche Free-Float Aktionäre alle rechtlichen Mittel ausschöpfen wollen, um Gleichbehandlung durchzusetzen.

Schwankungen und Prognosen

Am 05. September 2024 stieg die Varta-Aktie im XETRA-Handel auf 1,70 EUR, zeigte jedoch erhebliche Verluste im Jahresvergleich. Analysten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust von -2,295 EUR je Aktie bei Varta, während der Umsatz im letzten Quartal um 31 Prozent auf 215,06 Mio. EUR stieg. Trotz dieser erheblichen Schwankungen und Unsicherheiten zeigen sich einige Anleger optimistisch, was sich in der täglichen Handelsaktivität widerspiegelt. Die Zukunft der Varta-Aktie bleibt jedoch aufgrund des geplanten Börsenendes und der damit verbundenen rechtlichen Unsicherheiten ungewiss.

