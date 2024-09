Quartalszahlen und Kursentwicklung

Am heutigen Handelstag verzeichnete die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel erhebliche Verluste. Zur Mittagszeit fiel der Kurs um 4,7 Prozent auf 11,46 EUR. Damit setzte sich der Abwärtstrend fort, nachdem die Aktie bereits bei 11,92 EUR in den Handel gestartet war. Seit dem Ertönen der Startglocke wechselten bisher 195.857 TeamViewer-Aktien den Besitzer. Der aktuelle Kurs liegt weiterhin 14,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 10,01 EUR, welches am 28.06.2024 erreicht wurde, und 49,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 17,13 EUR vom 07.09.2023.

Marktprognosen und Erwartungen

Analysten sind geteilter Meinung über die zukünftige Entwicklung der TeamViewer-Aktie. Während einige auf das durchschnittliche Kursziel von 17,14 EUR hinweisen, sehen andere Risiken. Für das laufende Jahr wird ein Gewinn je Aktie von 0,843 EUR prognostiziert, was auf ein solides Wachstum hinweist. Die jüngsten Quartalszahlen, veröffentlicht am 31.07.2024, zeigen einen Gewinn von 0,16 EUR je Aktie, verglichen mit 0,20 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz stieg um 6,47 Prozent auf 164,12 Mio. EUR. Trotz der positiven Umsatzentwicklung erwarten die Anleger im Jahr 2024 keine Dividende. Die nächste Bilanzvorlage von TeamViewer für das dritte Quartal 2024 wird am 06.11.2024 erwartet.

